В Германии самолет совершил экстренную посадку во дворе дома престарелых

Bild: самолет Bristell приземлился у дома престарелых в Германии после поломки

Небольшой самолет авиакомпании Bristell после вылета из аэродрома Фильсхофен в Баварии подал сигнал о поломке и совершил экстренную посадку у дома престарелых. Об этом сообщает Bild.

В публикации говорится, что инцидент произошел днем 2 марта. В момент вылета на борту лайнера находилось два пассажира. В ходе предварительного расследования стало известно, что во время полета в самолете отказал двигатель.

«Самолет начал вращаться, и пилоту пришлось совершить аварийную посадку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лайнер приземлился в 50 метрах от дома престарелых «Донауталь» в районе Пассау. Самолет проехался по лугу и остановился перед живой изгородью учреждения.

В результате инцидента никто не пострадал. На место аварии прибыли сотрудники экстренных служб города. Общая сумма причиненного ущерба, по оценке Bild, составила порядка €150 тыс.

Ранее пассажиры из Москвы услышали в самолете «страшный звук» и отказались лететь в Дубай.