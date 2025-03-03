Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии самолет совершил экстренную посадку во дворе дома престарелых

Bild: самолет Bristell приземлился у дома престарелых в Германии после поломки
close
Shutterstock

Небольшой самолет авиакомпании Bristell после вылета из аэродрома Фильсхофен в Баварии подал сигнал о поломке и совершил экстренную посадку у дома престарелых. Об этом сообщает Bild.

В публикации говорится, что инцидент произошел днем 2 марта. В момент вылета на борту лайнера находилось два пассажира. В ходе предварительного расследования стало известно, что во время полета в самолете отказал двигатель.

«Самолет начал вращаться, и пилоту пришлось совершить аварийную посадку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лайнер приземлился в 50 метрах от дома престарелых «Донауталь» в районе Пассау. Самолет проехался по лугу и остановился перед живой изгородью учреждения.

В результате инцидента никто не пострадал. На место аварии прибыли сотрудники экстренных служб города. Общая сумма причиненного ущерба, по оценке Bild, составила порядка €150 тыс.

Ранее пассажиры из Москвы услышали в самолете «страшный звук» и отказались лететь в Дубай.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами