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В Сыктывкаре самолет не мог приземлиться из-за стаи собак на посадочной полосе

AVIAINCIDENT: в аэропорту Сыктывкара самолет не мог сесть из-за собак на ВПП
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Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

В аэропорту Сыктывкара самолет почти полчаса не мог совершить посадку из-за стаи собак на взлетно-посадочной полосе (ВПП). Об этом сообщил Telegram-канал AVIAINCIDENT.

По данным канала, инцидент случился в 12:31–12:41 мск, когда самолету из Усть-Цильмы пришлось кружить над аэропортом из-за занятой животными полосы. В итоге воздушное судно благополучно посадили в 12:52.

Накануне утром самолет, выполнявший рейс НовосибирскКызыл, не смог сесть в пункте назначения из-за сильного тумана и вернулся в аэропорт вылета. По расписанию борт должен был приземлиться в Кызыле в 8:00 (4:00 мск), а обратный рейс был запланирован на 8:45. Но из-за неблагоприятных погодных условий посадить самолет не удалось. Инцидент обернулся и задержкой обратного вылета рейса из Тувы в Новосибирск.

До этого самолету в Турцию пришлось вернуться во Внуково по техническим причинам. В авиакомпании добавили, что борт приземлился штатно, пассажиров пересадили в другой самолет. Он вылетел в Турцию позже.

Ранее на радаре самолета, летевшего из Петербурга, появились фантомные метки.

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