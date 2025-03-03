В Сыктывкаре самолет не мог приземлиться из-за стаи собак на посадочной полосе

AVIAINCIDENT: в аэропорту Сыктывкара самолет не мог сесть из-за собак на ВПП

В аэропорту Сыктывкара самолет почти полчаса не мог совершить посадку из-за стаи собак на взлетно-посадочной полосе (ВПП). Об этом сообщил Telegram-канал AVIAINCIDENT.

По данным канала, инцидент случился в 12:31–12:41 мск, когда самолету из Усть-Цильмы пришлось кружить над аэропортом из-за занятой животными полосы. В итоге воздушное судно благополучно посадили в 12:52.

Накануне утром самолет, выполнявший рейс Новосибирск — Кызыл, не смог сесть в пункте назначения из-за сильного тумана и вернулся в аэропорт вылета. По расписанию борт должен был приземлиться в Кызыле в 8:00 (4:00 мск), а обратный рейс был запланирован на 8:45. Но из-за неблагоприятных погодных условий посадить самолет не удалось. Инцидент обернулся и задержкой обратного вылета рейса из Тувы в Новосибирск.

До этого самолету в Турцию пришлось вернуться во Внуково по техническим причинам. В авиакомпании добавили, что борт приземлился штатно, пассажиров пересадили в другой самолет. Он вылетел в Турцию позже.

Ранее на радаре самолета, летевшего из Петербурга, появились фантомные метки.