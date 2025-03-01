Самолету в Турцию пришлось вернуться во Внуково по техпричинам

Самолет из Москвы в Анталью вернулся во Внуково из-за срабатывания датчика

Самолет из Москвы в Анталью вернулся в аэропорт отправления Внуково, передает РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию «Победа».

«Самолет, выполнявший рейс DP 839 по маршруту Москва (Внуково) — Анталия, вернулся в аэропорт вылета по причине срабатывания датчика одной из систем», — заявили там.

В авиакомпании добавили, что борт приземлился штатно, пассажиров пересадили в другой самолет. Он вылетел в Турцию в 13:36.

25 февраля пассажирский самолет, на борту которого произошла поломка, совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево. По данным Baza, экипаж летевшего из Екатеринбурга в Москву «Суперджета» сообщил об отказе радиолокационной системы. Самолет пропал с радаров диспетчеров. На борту авиалайнера находились около 100 человек. На взлетно-посадочной полосе в аэропорту Шереметьево борт ожидали сотрудники МЧС.

Ранее пассажиры из Москвы услышали в самолете «страшный звук» и отказались лететь в Дубай.