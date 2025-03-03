На радаре самолета, летевшего из Петербурга, появились фантомные метки

На радаре пассажирского самолета во время полета появились фантомные метки. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошел 1 марта на самолете Bombardier CRJ200 авиакомпании «Северсталь», который выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Череповец.

«01.03.2023г. в 09.58 (мск) Район Санкт-петербургского РЦ ЕС ОрВД. В секторе Р2(на юго-восток от С-Пб(Пулково) 142км) в координатах 5931С03255В доклад о срабатывании TCAS в режиме RA с ложными метками в количестве около 4, одна красная, две желтые», — говорится в сообщении.

На индикаторе воздушной обстановки другие воздушные суда отсутствовали, добавили в Aviaincident.

Фантомные метки — это преимущественно ложные цели, отображаемые на радарах или системах обнаружения. Они могут быть вызваны, например, электромагнитными помехами, сбоями в работе оборудования или особенностями обработки сигналов.

В феврале о подобных метках сообщали пилоты Sukhoi Superjet 100, выполнявшего рейс из Нового Уренгоя в Уфу.

Ранее самолет рейса Анталья — Астана сел в турецком Эрзуруме из-за драки.