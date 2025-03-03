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«Королеву марафонов» Блиновскую доставили в суд для приговора

Савеловский суд Москвы огласит приговор блогеру Елене Блиновской
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Григорий Сысоев/РИА Новости

«Королеву марафонов» Елену Блиновскую доставили в Савеловский суд Москвы, где 3 марта ей вынесут приговор по делу об уклонении в уплате налогов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что в суд также приехали родители блогера. В настоящий момент они ждут возможности попасть в зал, где огласят приговор.

27 февраля в том же Савеловском суде Москвы прошло финальное слушание по делу Блиновской. Ее обвиняют в неуплате налогов в особо крупном размере. Прокуратура потребовала отправить ее в колонию на шесть лет, назначить крупный штраф и конфисковать имущество, которое ранее уже было арестовано. На заседании суда Блиновская отказалась от положенного ей последнего слова, но выступила с речью, в которой полностью признала вину и попросила отсрочки наказания.

Елену Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке выехать из России на автомобиле. По версии следствия, в период 2019–2021 годов она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 900 млн рублей. К настоящему времени с учетом пеней и штрафов ее налоговая задолженность выросла до 1,4 млрд рублей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее был назван настоящий собственник автомобиля Lamborghini, арестованного у Блиновской.

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