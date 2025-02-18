Назван настоящий собственник автомобиля Lamborghini, арестованного у Блиновской

Королева марафонов Елена Блиновская не была владельцем автомобиля Lamborghini Urus стоимостью около 25 млн рублей, который был арестован в рамках наложения обеспечительных мер по делу о банкротстве блогера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В документах указано, что элитное авто было оформлено через компанию «РЕСО-лизинг» на ИП Блиновской.

«Автомобиль марки «Ламборджини урус» стоимостью 24 млн 900 тыс. рублей находится в собственности лизинговой компании «РЕСО-лизинг». Блиновской Еленой Олеговной оно было оформлено на ИП и находилось в лизинге», — отмечается там.

Блогер регулярно платила по лизингу до того, как была арестована, после чего не смогла осуществлять платежи. В связи с просрочками компания обратилась в Савеловский суд Москвы, чтобы снять арест на Lamborghini и вернуть его в свою собственность, однако суд отклонил соответствующее ходатайство.

17 февраля сообщалось, что Арбитражный суд Москвы арестовал недвижимость Блиновской в Москве, Подмосковье и Крыму. Уточняется, что арест наложен на земельный участок в Истринском районе Подмосковья, здание в дачном поселке «Миллениум парк» в городском округе Истра, три помещения в Москве, земельный участок в Ялте, автомобили Bentley Continental стоимостью более 23 млн рублей и Lamborghini Urus (около 25 млн рублей).

14 февраля гособвинение снизило исковые требования к Блиновской с 918 млн до 587 млн рублей по причине того, что часть своей задолженности по налогам она погасила.

Ранее арестованное имущество семьи Блиновских оценили в миллиард рублей.