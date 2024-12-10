Учитель физкультуры избил учеников кулаками и трубой и стал фигурантом уголовного дела

В Усть-Алданском районе Якутии 29-летнего педагога подозревают в жестоком обращении с воспитанниками, против него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По версии правоохранителей, учитель физкультуры систематически издевался над четырьмя подростками в возрасте от 14 до 15 лет.

«Педагог допускал в отношении учащихся недопустимые меры воздействия, например, он ударял их скрученными до твердости листами тетрадей, пластмассовой трубой, а также наносил удары кулаком», — рассказали в полиции.

Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде обязательства о явке.

До этого жительница Якутска пожаловалась на некорректное поведение сотрудников коррекционной школы-интерната для детей с тяжелыми нарушениями речи. Женщина утверждает, что сначала ее брата-первоклассника грубо выставили за дверь, а затем ударили по голове.

Ранее в Петербурге учителя школы-интерната заподозрили в развращении ребенка.