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В Кузбассе во время празднования Масленицы пострадал ребенок

Девочка пострадала в Кузбассе во время празднования Масленицы
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Кузбассе в ходе празднования Масленицы кусок снежной крепости отлетел в девочку. Об этом сообщает Сiбдепо со ссылкой на собственный источник.

По его данным, инцидент произошел в музее-заповеднике «Томская писаница» во время традиционного взятия снежной крепости. Ребенка осмотрели медицинские специалисты, которые дежурили на праздничной площадке.

«В соцсетях сейчас распространяется информация о том, что девочку увезли в реанимацию после травмы, но на деле ребенка осмотрели медики, дежурившие на праздничной площадке», — уточнили в сообщении.

Они установили, что девочка не получила серьезных травм, поэтому госпитализация ей не потребовалась.

1 марта сообщалось, что в арт-парке «Никола-Ленивец», расположенном в Калужской области, на Масленицу сожгли 26-метровый деревянный замок. Арт-объект получил название «Мельница». Его автором является Николай Полисский. В состав замка вошли 30 башен с вращающимися лопастями. Объект изготовили из отработанного дерева – горбылей, паллетов, тонкомера, а также сена.

Процесс сожжения объекта длился 30 минут. Жар от огня распространился на сотни метров, в результате чего начавшийся снегопад превратился в дождь.

Ранее стало известно, что на Масленице в Донецке сожгли чучела Джонсона, фон дер Ляйен и Макрона.

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