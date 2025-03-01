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В Калужской области на Масленицу сожгли 26-метровый деревянный замок

В арт-парке «Никола-Ленивец» сожгли деревянный замок на Масленицу

В арт-парке «Никола-Ленивец», расположенном в Калужской области, на Масленицу сожгли 26-метровый деревянный замок. Об этом сообщает РИА Новости.

Арт-объект получил название «Мельница». Его автором является Николай Полисский. В состав замка вошли 30 башен с вращающимися лопастями. Объект изготовили из отработанного дерева – горбылей, паллетов, тонкомера, а также сена.

Как сообщает агентство, процесс сожжения объекта длился 30 минут. Жар от огня распространился на сотни метров, в результате чего начавшийся снегопад превратился в дождь.

27 февраля в Донецке в честь Масленицы сожгли чучела экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Франции Эммануэля Макрона. Руководитель «Молодой гвардии Единой России» ДНР Сергей Добровольский отметил, что в четверг начинались самые активные гуляния.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенников на тему Масленицы.

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