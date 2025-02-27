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На Масленице в Донецке сожгли чучела Джонсона, фон дер Ляйен и Макрона

В ДНР в честь Масленицы сожгли чучела Бориса Джонсона, фон дер Ляйен и Макрона

В Донецке в честь Масленицы сожгли чучела экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом заявил руководитель «Молодой гвардии Единой России» ДНР Сергей Добровольский, передает РИА Новости.

«Какая же Масленица без сожжения чучел, поэтому мы решили сжечь вот таких врагов нашей страны, врагов России, вот этих непослушных, нехороших товарищей», — отметил он.

Добровольский напомнил, что с четверга начинаются самые активные гуляния на Масленицу.

До этого врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева отмечала, что на Масленицу россияне традиционно пекут блины, однако важно помнить, что в день нужно съедать не более двух-трех блинов.

Ранее Вассерман рассказал, чем русские блины отличаются от украинских налистников.

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