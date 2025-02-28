В Госдуме рассказали, какие сложные операции доступны россиянам бесплатно

Каждый гражданин России, имеющий полис ОМС, может бесплатно получить специализированную или высокотехнологичную помощь при сердечно-сосудистых заболеваниях. Об этом РИА Новости рассказала член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова.

«Необходимо начать с обращения к лечащему врачу-кардиологу территориальной поликлиники, чтобы получить данную помощь. Врач проведет обследование, оценит состояние пациента и оформит направление на получение специализированной или высокотехнологичной медицинской помощи в медицинской организации регионального уровня или в федеральной клинике», — сказала депутат.

Фролова добавила, что с 2025 года россияне могут получить сложную хирургическую помощь не только в федеральных клиниках, но и медицинских организациях регионального уровня. При этом сложные операции на сердце и сосудах были доступны для граждан РФ и раньше по базовой программе госгарантий, отметила член думского комитета.

6 февраля доктор экономических наук, профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина рассказала, что существует перечень услуг в рамках полиса ОМС, которые мало известны жителям страны. По ее словам, в услуги по страховке входят лечение акне, партнерские роды, септопластика, вагинопластика и ЭКО.

Ранее сообщалось, что платная медицина станет дороже в 2025 году.