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Россиянам рассказали, как адаптировать режим сна под весну

Врач Бурнацкая: весной важно ложиться и вставать в одно и то же время
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Dean Drobot/Shutterstock/FOTODOM

С приходом весны увеличивается световой день, что может нарушать режим сна. В этот период важно придерживаться строгого графика: ложиться и вставать в одно и то же время. Такой совет в беседе с РИАМО дала врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Ограничивайте использование смартфона перед сном, темнота и тишина в спальне также могут помочь улучшить качество сна», — отметила специалист.

Также она порекомендовала регулярно заниматься спортом, пить больше жидкости, соблюдать разнообразие в питании и избегать стресса.

Недавно ученые из Университета Цукубы установили, что белок, углеводы и клетчатка помогают спать спокойнее, а жиры и соль — наоборот ухудшают сон. Специалисты проанализировали данные о рационе 4 825 человек, использующих мобильные приложения для отслеживания качества ночного отдыха.

Ранее ученые выяснили, какие люди лучше запоминают сны.

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