Названы продукты, ухудшающие сон

Ученые из Университета Цукубы установили, что белок, углеводы и клетчатка помогают спать спокойнее, а жиры и соль — ухудшают качество ночного отдыха. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Ученые проанализировали данные о рационе 4 825 человек, использующих мобильные приложения для отслеживания качества сна, и выявили несколько закономерностей.

Оказалось, что активное потребление белка и клетчатки (растительных волокон) способствует более продолжительному и глубокому сну. Углеводы также оказывают положительное влияние на его продолжительность. Однако избыток мононенасыщенных жиров, содержащихся в авокадо и оливковом масле, приводил к трудностям с засыпанием и частым ночным пробуждениям. В то же время полиненасыщенные жиры, встречающиеся в рыбе и орехах, помогали быстрее уснуть, но сокращали общее время сна.

Дополнительно ученые исследовали, как соотношение натрия и калия в пище влияет на качество ночного отдыха. Как и предполагалось, злоупотребление соленой пищей в сочетании с отказом от фруктов и овощей вызывало проблемы со сном.

Ученые подчеркнули, что выявленные корреляции не доказывают причинно-следственную связь. Для более точного понимания механизмов, с помощью которых разные виды пищи влияют на сон, необходимы дополнительные исследования.

Ранее была доказана связь долголетия с правильным режимом сна.