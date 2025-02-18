Ученые выяснили, какие люди лучше запоминают сны

Ученые из Школы перспективных исследований IMT в Лукке (Италия) установили, что молодые люди и лица с активным воображением лучше всего запоминают сны. Также сновидения проще воспроизвести в голове весной по сравнению с зимой. Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Psychology (ComPsy).

В исследовании приняли участие 200 человек в возрасте от 18 до 70 лет, которые на протяжении 15 дней записывали свои сны. Каждому добровольцу выдавали диктофон, для того, чтобы он каждый день сразу после пробуждения рассказывал о том, что происходило с ним во время сна. Участники должны были сообщать, помнят ли они свой сон или нет, а также подробно описывать содержание сна.

В течение всего исследования участники также носили аксиограф — прибор для мониторинга сна, определяющий продолжительность, эффективность и качество ночного отдыха. Также испытуемые дважды проходили психологические тесты на память и внимание.

Дополнительно проводилось анкетирование, оценивающее различные факторы: от уровня тревожности до интереса к сновидениям и склонности к «блужданию мыслей» (тенденции часто отвлекаться от текущей задачи на посторонние мысли или внутренние размышления).

Результаты показали, что у более молодых участников точность воспоминаний о снах была выше, в то время как у пожилых людей часто возникали «белые сны». К другой группе лиц, хорошо помнящих сны, относились люди с «блуждающим» воображением.

Также участники сообщали о более низкой частоте воспоминаний о снах зимой по сравнению с весной, что указывает на потенциальное влияние факторов окружающей среды или циркадных ритмов. Ученые добавили, что режим сна также, по-видимому, играл важную роль: у людей, которые дольше находились в фазе быстрого сна, вероятность проснуться с воспоминаниями о сновидении была выше.

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