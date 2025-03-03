Юристы рассказали, чем грозит незаконный бизнес в квартире

Юристы Пешкова и Шипцова рассказали о штрафах за предпринимательство на дому

Партнер адвокатского бюро BGMP Евгения Пешкова и юрист практики правового сопровождения предпринимательства бюро адвокатов «Де-юре» Юлия Щипцова рассказали РИА Новости, какой бизнес в квартире является незаконным.

Согласно жилищному кодексу, в квартире можно заниматься предпринимательской деятельностью, если она не создает неудобств соседям и соответствует санитарным и противопожарным нормам. Но владельцы жилья часто нарушают закон, что может привести к штрафам и даже уголовной ответственности.

Как отметили юристы, в квартире можно проводить консультации, заниматься репетиторством, творчеством, мелким ремонтом, работать в IT. Но категорически запрещено вести медицинскую деятельность, открывать магазины, кафе и гостиницы, а также размещать склады и офисы.

Пешкова и Шипцова добавили, что самая серьезная ответственность грозит владельцам жилья, если в результате их предпринимательской деятельности нанесет ущерб другим жильцам. К примеру, в случае пожара или затопления собственнику жилья придется возмещать ущерб, а в случае причинения вреда жизни и здоровью возможна уголовная ответственность.

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