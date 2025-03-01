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Синоптик посоветовал москвичам убирать зимнюю одежду в ящик

В Москве ожидают потепления до +8°C во вторую неделю марта
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Shutterstock/Gustova Svetlana

В Москве ожидают потепления до +8°C во вторую неделю марта. Об этом рассказал RT специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По словам Ильина, в неделю с 3 по 9 марта в Москве не будет морозов крепче -8...-7 °С.

«В конце недели, даже уже с середины, ночью будут и плюсовые температуры. По крайней мере, в самом мегаполисе. Если где-то по области еще можно будет отмечать -5...-2 °С, то в Москве — 0...+1 °С», — рассказал он.

Синоптик сообщил, что к 8–9 марта температура в столице поднимется до +3...+8 °С, при этом высока вероятность высоких температур и 7 марта.

При этом Ильин отметил вероятность осадков в первую половину предстоящей недели в виде мокрого снега.

До этого Гидрометцентр спрогнозировал москвичам аномально теплое начало весны.

Ранее россиянам посоветовали блюда из суперфудов, которые будут актуальны весной.

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