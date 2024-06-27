Дачникам рассказали, как избавиться от муравьев и ос на участке

Специальные отравленные приманки, которые продаются в магазинах, помогут бороться с муравьями на дачном участке. Об этом «Москве 24» рассказал биолог, энтомолог Роман Хряпин.

По его словам, такой способ позволит избавиться от насекомых примерно через месяц после начала применения. Если дачники увидели муравейник на грядке и смогли распознать, откуда выходят насекомые, можно его выкопать, поместить в ведро или тачку и аккуратно перенести за участок, отметил эксперт.

«В случае когда муравьи ползают по деревьям и кустарникам и разводят на них тлю, можно сделать и так называемый ловчий пояс: плотно обмотать ствол дерева какой-то лентой и намазать ее долгосохнущим клеем, который используется для отлова мух и тараканов», — продолжил Хряпин.

Перед избавлением от ос специалист советует надеть плотную одежду, толстые резиновые или кожаные перчатки и закрыть лицо сеткой. После этого нужно срезать гнездо, положить его в пакет и выбросить. Можно также применять инсектициды, если же гнездо расположено в труднодоступном месте.

До этого эксперты говорили, что садовые муравьи особенно плохо переносят резкие запахи, поэтому выгнать их с участка можно с помощью листьев аниса с протертым чесноком, опилок или керосина. Такие источники запаха следует разложить по тропам муравьев.

Ранее дачников предупредили о риске заразиться геморрагической лихорадкой.