Россиянам рассказали, как не навредить организму в пост

Пост требует осознанного отношения к своему здоровью. Если подойти к нему неправильно, можно почувствовать упадок сил или даже ухудшить течение хронических заболеваний. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

По ее словам, важно следить, чтобы в рационе были не только овощи и каши, но и источники растительного белка, такие как бобовые, орехи и грибы. Специалист также посоветовала употреблять масла, богатые омега-3 и омега-6, например, льняное или конопляное.

«Кому стоит поститься под наблюдением врача и с заменой жизненно важных ингредиентов биодобавками? В первую очередь это касается людей с анемией, из-за риска дефицита железа. Также нужно быть внимательнее тем, у кого есть диабет — в постном меню часто много углеводов», — отметила Сережина.

3 марта у православных верующих начался Великий пост — время духовного очищения и усмирения плоти. Верующим предписывается ограничивать себя в еде и исключить из рациона большинство продуктов животного происхождения. У каждого дня поста свои правила, они зависят от дня недели и от календаря церковных праздников. Как правильно соблюдать пост — в материале «Газеты.Ru».

Ранее постящимся россиянам напомнили о пользе «забытых» каш.