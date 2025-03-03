Постящимся россиянам напомнили о пользе «забытых» каш

В 2025 году Великий пост продлится с 3 марта по 19 апреля. Православные убирают из своего рациона мясо, птицу, молочные продукты, яйца, животные масла и кондитерские изделия. Однако многие крупы, которые могут помочь поддерживать организм в этот период, незаслуженно забываются, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета РОСБИОТЕХ Роман Кандроков.

Первая такая крупа — полба.

«Полба занимала на Руси в XVIII веке большие площади. Хлеб и каша из полбы вплоть до XVIII--XIX веков были очень распространены. К середине XIX века культура сохранилась лишь в Башкирии, Чувашии и на Северном Кавказе. После Второй мировой войны о полбе почти все забыли. Так продолжалось до 1990-х годов, пока диетологи не вспомнили о старой, но полезной крупе. В 100 г продукта содержится 66 г углеводов, 14,6 г белка и 2,5 г жиров. Культура богата клетчаткой (3,7 г), которая нормализует работу кишечника, контролирует уровень холестерина и сахара в крови. Калорийность полбяной крупы составляет 340 ккал, что позволяет получить длительное чувство сытости и не наносит вреда фигуре», — пояснил он.

Состав полбы уникален. Каша содержит 18 аминокислот, что близко к животному белку, в котором имеется 20 аминокислот. Крупа богата витаминами и минералами, полезна при физическом и умственном истощении и является отличным антиоксидантом. Также этот злак имеет низкий гликемический индекс — 40, что крайне важно для людей с метаболическим синдромом.

Вторая — ячневая крупа. Ячмень начали возделывать более 10 тысяч лет назад на Ближнем Востоке в эпоху неолитической революции. Наибольшее распространение ячневая крупа получила в скандинавской и русской кухне. В Советском Союзе производство ячневой крупы было налажено в 1930-е годы. За счет низкой стоимости ячка широко применялась в общественном питании, а в связи с усвояемостью и специфической консистенцией — и в детском.

«В 100 г ячневой крупы содержится 12,48 г белков, 2,3 г жиров, 73,48 г углеводов, 17,3 г клетчатки. Из жирорастворимых витаминов присутствуют A, бета-каротин, E и K. Из водорастворимых — витамины B1, B2, B3 (PP), B5, B6 и B9. Также ячка богата минералами. В 100 г продукта содержится 33 мг кальция, 3,6 мг железа и 133 мг магния. Помимо приготовления ячневой каши, ячневую крупу используют при производстве хлебобулочных изделий. Хлеб с ячневой крупой отличается насыщенным и сложным вкусом и очень хорошо насыщает организм. Такой хлеб отличается большей плотностью по сравнению с белым», — отметил он.

Третья — пшеничная крупа. Это одна из популярных советских каш, которая была представлена в двух вариациях. В конце 20-х годов XX столетия на полках продовольственных магазинов страны появились два вида пшеничной крупы: «Артек» и полтавская. Крупа «Артек» была разработана специально для открывшегося в 1925 году лагеря «Артек». Это был мелкий помол пшеницы, поэтому кашу из «Артека» можно было приготовить за 20 минут. Крупу «Полтавскую», тоже из пшеницы, нужно было варить не менее получаса — она была более крупной.

«Забытая многими старая добрая каша — результат переработки твердых сортов пшеницы, в которых содержится большое количество клетчатки. Пшеничная каша очищает организм благодаря неперевариваемым пищевым волокнам, снижает уровень «плохого» холестерина, улучшает свертываемость крови, укрепляет стенки сосудов и нормализует уровень глюкозы в крови. Каша очень сытная и содержит витамины группы А, В, С, Е, F, а также ряд минеральных веществ. Богатый минеральный состав пшеничной каши включает кальций — 40 мг; железо — 3,4 мг; магний — 122 мг; фосфор — 379 мг; калий — 389 мг; натрий — 2 мг; цинк — 2,7 мг; медь — 0,5 мг; марганец — 3,2 мг; селен — 70,7 мкг в расчете на 100 г продукта. Высокое содержание марганца поддерживает гормональную систему и функцию щитовидной железы», — подвел итог Кандроков.

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