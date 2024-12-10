Пьяный депутат на Mercedes угнал от полиции и обругал матом журналистов

Под Новосибирском арестовали депутата Виталия Пустотина, который в нетрезвом состоянии попытался скрыться от полиции и попал в ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

«За невыполнение законного требования сотрудников полиции, выразившееся в воспрепятствовании посадке в служебный автомобиль для установления личности и составления административного протокола, <…> удерживался за служебный автомобиль, пытался скрыться с места происшествия. Пустотин признан виновным, ему назначено наказание в виде административного ареста на срок четверо суток», — отметили там.

9 декабря ngs.ru сообщал, что в Бердске депутат за рулем Mercedes избил жену, после чего та вызвала ППС. Водитель попытался скрыться, но попал в ДТП, врезавшись в автовышку. После этого депутат отказался садиться в служебный автомобиль. На запрос журналистов издания прокомментировать ситуацию мужчина начал материться.

Виталий Пустотин — депутат Совета депутатов города Искитима Новосибирской области.

До этого сообщалось, что следствие оценивает ущерб от действий обвиняемого в мошенничестве бывшего заместителя министра транспорта России Алексея Семенова в сумму более 240 млн рублей.

Отмечается, что бывшего чиновника заключили под стражу из-за найденного у него вида на жительство в Израиле. При этом сам Семенов вину не признал. По заявлению защиты, замминистра находится в «полном недоумении» от предъявленного ему обвинения.

Ранее власти России объяснили господдержку автобрендов.