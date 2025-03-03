Пермяк жестоко избил незнакомца, который матерился при его ребенке

В Перми отец напал на пассажира трамвая за мат при его ребенке

В Перми мужчина избил пассажира трамвая, который матерился при его ребенке. Об этом пишет Ura.ru, ссылаясь на решение Свердловского районного суда.

Пермяк ехал в трамвае вместе с женой и сыном, когда один из пассажиров стал материться, узнав, что маршрут следования изменился. Глава семейства сделал замечание незнакомцу, но тот на него не отреагировал. Тогда мужчина силой вытащил хама на улицу, повалил его на асфальт и несколько раз ударил по голове руками и ногами.

Пострадавший, здоровью которого был причинен тяжкий вред, сам обратился к врачам и заявил на нападавшего в полицию. Он потребовал у обидчика 3 млн рублей в качестве компенсации, но по решению суда получил только 400 тыс. Обвиняемый был признан виновным, его приговорили к исправительным работам сроком на два года.

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