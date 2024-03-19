Диетолог объяснила, какие продукты важно добавить в рацион во время Великого поста

Соблюдение поста может стать для организма стрессом, если он не будет получать достаточное количество микроэлементов. Избежать этого можно, если включить в рацион определенные продукты, в том числе – содержащие белок, рассказала диетолог Полина Журавлева. Если ответственно подойти к этому вопросу и правильно организовать режим питания, то проблем не возникнет, отметила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

Журавлева напомнила, что вегетарианской диеты придерживается большое количество людей, которые при этом хорошо себя чувствуют. Этого удается достичь благодаря употреблению в пищу растительных продуктов, удовлетворяющих потребность организма в белке.

«Важно понять, что отсутствие животных белков, даже на короткий срок, не должно страшить организм, главное – грамотно заменить его растительными белками», – подчеркнула диетолог.

Источником растительного белка могут быть бобовые – к примеру, чечевица, фасоль, горох, нут, маш. Также рекомендуется добавить в рацион киноа или семена чиа, орехи, грибы.

Диетолог также порекомендовала изучить рецепты постных блюд, особенно обратив внимание на приготовленные с использованием круп, богатых белком. По ее словам, лучшим выбором для постящихся будут каши с добавлением нежирных орехов или семян льна, а на обед – супы из овощей и бобовых, а также картофель, макароны, хлеб.

Полезно в пост включать в рацион салаты из сырых овощей с использованием оливкового масла.

«Рацион следует составлять таким образом, чтобы утром и вечером было больше белка, а углеводы употреблялись в середине дня», – заключила Журавлева.

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