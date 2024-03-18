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Диетолог дала советы тем, кто собирается соблюдать Великий пост впервые

Диетолог Стародубова: рацион питания в Великий пост должен быть разнообразным

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Пресс-служба ресторана

Людям, впервые соблюдающим Великий пост, который начался у православных христиан 18 марта, важно внимательно следить за состоянием здоровья. Об этом «Москве 24» рассказала главный диетолог Депздрава Москвы Антонина Стародубова.

«Тем, кто впервые начал соблюдать столь продолжительный пост и не имеет подобного опыта, прежде всего следует быть осторожными: стремление к максимально строгим ограничениям может привести к ухудшению состояния здоровья, работоспособности даже у здоровых людей. Пост нельзя рассматривать как профилактическую или лечебную диету. Поэтому, если вы приняли решение его соблюдать, ориентируйтесь на свое самочувствие, и в случае его ухудшения, своевременно обратитесь к врачу», — сказала эксперт.

По ее словам, для того, чтобы не навредить своему здоровью, важно продолжать получать все необходимые вещества – белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные вещества вместе с продуктами. Для этого рекомендуется делать рацион питания сбалансированным и разнообразным.

Врач – кардиолог и диетолог, главный внештатный специалист диетолог Депздрава Москвы, заместитель директора по научной и лечебной работе ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии», доктор медицинских наук Антонина Стародубова до этого говорила, что людям с хроническими заболеваниями перед соблюдением Великого поста важно проконсультироваться со своим лечащим врачом.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, когда в 2024 году начинается и заканчивается Великий пост, о его сути, правилах, специфике запретов в разные дни и значении поста в современном мире.

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