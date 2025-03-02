Синоптик рассказал москвичам, когда лучше менять зимнюю резину на летнюю

Слабоотрицательные показатели температуры ожидаются в Москве на этой неделе ночью, поэтому менять зимнюю резину на летнюю пока не стоит. Об этом в интервью РИА Новости заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в ближайшую неделю в столице ожидается гололед. Синоптик отметил, что на следующей неделе температурные показатели будут стабильными, столбики термометров будут держаться на нулевой отметке, а ночью москвичи будут наблюдать слабоотрицательные показатели.

«На днях уже люди, увидев солнце и пятиградусное тепло, начали задавать много вопросов, а не пора ли нам менять автомобильные шины на летние с учетом долгосрочного теплого периода на март. Поэтому нет, конечно, не стоит этого делать, и на этой неделе тем более», — заявил Тишковец.

Он добавил, что временами в столичном регионе будут наблюдаться смешанные осадки умеренной интенсивности. Синоптик охарактеризовал погоду словами: «не совсем приветливая» и «относительно ненастная», однако температурный режим все же будет опережать климатический график на 2-3 недели.

До этого вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что в ходе подготовки автомобиля к весне важно провести его полный осмотр на станции технического обслуживания. По его словам, важно также осмотреть радиатор, потому что за зимний период в него могла забиться грязь.

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