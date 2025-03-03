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СК с 2014 года возбудил 6,5 тыс. дел о преступлениях против населения Донбасса

Бастрыкин: СК с 2014 года возбудил 6,5 тыс. дел в отношении украинских военных
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Максим Блинов/РИА Новости

Следственный комитет с 2014 года возбудил 6,5 тыс. уголовных дел о преступлениях против населения Донбасса. Об этом сообщил ТАСС председатель СК Александр Бастрыкин.

«С 2014 года Следственным комитетом возбуждено 6,5 тыс. уголовных дел о преступлениях против мира и безопасности человечества, а также против личности и собственности», — сказал Бастрыкин.

Он рассказал, что большая часть уголовных дел расследуется по фактам обстрелов мирного населения и гражданских объектов со стороны Украины. К уголовной ответственности привлекаются 918 человек, включая представителей высшего командования украинской армии и командиров воинских подразделений.

Более 5 тыс. дел в отношении украинских военнослужащих (80%) было возбуждено с февраля 2022 года.

Глава СК добавил, что для установления обстоятельств преступлений требуются тысячи следственных действий, в частности общение со свидетелями и потерпевшими, допросы фигурантов уголовных дел и проведение сложных экспертиз.

Накануне Бастрыкин сообщал, что свыше 27 тыс. человек признаны потерпевшими от вторжения украинской армии в Курскую область.

Ранее сообщалось, что более 30 военных ВСУ получили в РФ пожизненные наказания.

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