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В МЧС раскрыли подробности пожара на уфимском НПЗ

МЧС сообщило, что на территории НПЗ в Уфе произошел пожар
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Shutterstock/Al.geba

На территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Уфе произошел пожар, угрозы для местных жителей нет. Об этом со ссылкой на Главное управление МЧС по Башкирии сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, возгорание произошло в районе печи сжигания. На место прибыли пожарные расчеты, также направлена лаборатория для контроля состояния воздуха. В МЧС подчеркнули, что пожар не представляет угрозы для жителей близлежащих районов.

Telegram-канал SHOT опубликовал кадры взрывов на предприятии. Власти не подтверждали версию о возможной атаке дронов.

По данным Telegram-канала Mash, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали предприятие беспилотниками, после падения обломков которых начался пожар.

Ранее была названа возможная причина крупного пожара на складе в Подмосковье.

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