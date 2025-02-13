РИА: украинцы забирают детей из вузов и прячут, чтобы их не схватили военкомы

Украинцы забирают детей из школ и высших учебных заведений, чтобы спрятать их от военкомов на фоне планов Киева призывать на службу 18-летних. Об этом рассказала РИА Новости жительница города Житомир, который находится на северо-западе Украины.

По ее словам, на улицах уже несколько месяцев не видно мужчин, ходят только военные.

«Многих мальчиков забрали из школ и институтов, чтобы их не нашли ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкоматов на Украине — прим. ред.)», — сообщила женщина, пожелавшая сохранить анонимность из соображений безопасности.

Собеседница агентства из Харьковской области рассказала, что еще в начале мобилизации спрятала своих сыновей, которые уже два года не выходят на улицу. Она отметила, что сейчас во многих украинских семьях женщины обеспечивают мужчин всем необходимым, чтобы они не выходили из дома, поскольку «схватить могут любого».

Накануне министерство обороны Украины объявило о начале привлечения в ряды Вооруженных сил Украины добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Президент Владимир Зеленский ранее анонсировал «особые условия» для таких контрактников — ипотеку под 0%, $24 тыс. за год и поступление в вузы без экзаменов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала набор 18-летних украинцев «билетом в один конец». Что известно о призыве на Украине — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что мужчины в Запорожье не выходят из дома, опасаясь призыва в ВСУ.