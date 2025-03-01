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Появились подробности о клирике, готовившем теракт против митрополита Тихона

Базы данных ФБК подтвердили, что клирик Иванкович был сторонником Навального
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«Газета.Ru»

Готовивший теракт против митрополита Тихона клирик Никита Иванкович поддерживал оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обнародованные в сети базы Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) (ФБК).

«Задержанный Никита Иванкович регистрировался на интернет-платформах, поддерживающих Алексея Навального», — подтвердил осведомленный источник агентства.

28 февраля сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Москве двух человек — помощника епископа Дениса Поповича и клирика Никиту Иванковича, которые подозреваются в подготовке теракта против митрополита Крымского Тихона.

В заявлении спецслужбы говорится, что в декабре они получили самодельную бомбу и должны были осуществить теракт во время пребывания митрополита в Москве.

Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывных устройств.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя покушение, заявил, что в контексте данной ситуации ясно, что украинские власти «не гнушаются ничем» и для них «нет ничего святого».

Ранее в храме рассказали о клирике, готовившем теракт против митрополита Тихона.

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