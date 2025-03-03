В Тамбовской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Тамбовской области. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

«Внимание! «Воздушная тревога» — опасность атаки беспилотных воздушных судов!» — отмечается в сообщении.

Жителей региона призвали соблюдать спокойствие. В случае обнаружения беспилотника рекомендуется покинуть опасную зону — укрыться в здании, под деревом, зайти в подъезд, паркинг или подземный переход, добавили в МЧС.

14 февраля БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал на лед в селе Петровском Тамбовской области и взорвался. Никто не пострадал.

Атаки беспилотных летательных аппаратов на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов дронов по России «будет увеличиваться».

Ранее беспилотники ВСУ атаковали скорую помощь в Курской области.