Беспилотник ВСУ упал на лед в селе Тамбовской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал на лед в селе Петровском Тамбовской области и взорвался. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«14 февраля в полночь в селе Петровском Петровского муниципального округа Тамбовской области на лед водоема упал украинский БПЛА. В результате падения дрон взорвался», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы правительства Тамбовской области, пострадавших в результате атаки ВСУ не было. В настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы и оперативные службы региона.

Незадолго до этого в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 14 февраля дежурные средства противовоздушной обороны сбили 50 украинских беспилотников над российскими регионами.

По данным оборонного ведомства, больше всего беспилотников (41) сбили над Белгородской областью. Еще пять дронов ликвидировали над территорией Воронежской области и четыре — над Ростовской областью.

В свою очередь поздно вечером 13 февраля оперативный штаб Краснодарского края сообщал, что силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Славянском-на-Кубани, обломки дрона упали в поле на окраине города.

Атаки беспилотных летательных аппаратов на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВСУ нанесли удар по Энергодару.