В Дагестане отреагировали на информацию об отравлении главы региона

Информация об отравлении главы Дагестана Сергея Меликова не соответствует действительности. Об этом заявили в администрации главы республики.

В социальных сетях была распространена информация о том, что Меликову якобы стало плохо и его спецбортом МЧС России доставили в Москву. В администрации назвали эту информацию откровенной и примитивной провокацией, недостойной опровержения.

«У него, как у мужчины и принципиального человека, врагов достаточно. Да и недруги России видят в главе Дагестана большую консолидирующую силу, а потому не преминут воспользоваться любой подлой возможностью», — отметили в администрации.

По данным властей региона, с 3 марта Меликов будет находиться в командировке в Москве. Он должен провести ряд встреч с членами федерального правительства, в том числе по вопросам энерго- и газоснабжения в рамках реализации поручений президента России Владимира Путина.

19 февраля Меликов заявил, что жители Дагестана стали свидетелями трех «позорных акций», которые произошли в сфере образования в республике.

Ранее Меликов прошел реабилитацию из-за травмы ноги.