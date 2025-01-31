Глава Дагестана возьмет десятидневный перерыв для лечения

Глава Дагестана Меликов в феврале будет проходить реабилитацию из-за травмы ноги

Глава Дагестана Сергей Меликов в феврале в течение 10 дней будет проходить реабилитацию в связи с необходимостью лечения старой травмы ноги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу руководителя республики.

В публикации подчеркивается, что в апреле 2024 года Меликов перенес операцию на ногу. Отмечается, что она прошла успешно.

В пресс-службе рассказали, что во время февральской реабилитации Меликова его обязанности будет исполнять председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Меликов подчеркнул, что следует как можно скорее решить проблему с ногой, тогда «нас вообще никто не остановит».

Глава республики также добавил, что обещал министру спорта Дагестана Сажиду Сажидову принять участие в мероприятиях по верховой езде, и слово нужно держать.

29 января президент России Владимир Путин на встрече с Меликовым поручил ему помогать участникам СВО.

Глава Дагестана, в свою очередь, заявил, что в Дагестане построят реабилитационный центр для бойцов СВО.

Ранее Меликов попросил силовиков взять под контроль дело о пытках дагестанца в полиции.