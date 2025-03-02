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Стрелявший в «Красном ките» мужчина ранее был избит охраной ТЦ

SHOT: стрелок приходил в «Красный кит» до стрельбы, его избили и выгнали
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Telegram-канал «Mash»

Мужчина, стрелявший в ТЦ «Красный кит» в Мытищах, приходил туда дважды за день, в первый раз его избили. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

«Первый раз мужчина начал ругаться с охранниками возле фуд-корта. Те его избили и выгнали из центра. Но дебошир вернулся снова со словами: «Вы же сказали, что если я ещё раз приду, вы меня побьете», — говорится в сообщении.

Когда мужчину вывели во второй раз, он начал звонить знакомым и орать, сообщили очевидцы.

Подозрительный мужчина был одет в черное, в руках у него был чемодан. Во время конфликта он сделал шесть выстрелов, уточнили очевидцы.

«Выстрелы было слышно на 2 этаже. Спустились на 1-й по эскалатору и через лавку Караваевых выбежали на парковку. Толпа большая, все бежали, но без давки. Дети без курток, с телефонами», — рассказали посетители.

Тем временем сообщается, что число пострадавших при стрельбе в мытищинском ТЦ выросло до трех.

Ранее очевидцы рассказали, с чего начался конфликт в ТЦ в Мытищах.

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