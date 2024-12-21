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В Москве задержали женщину, которая взорвала петарду в ТЦ «Форт»

«Известия»: в Москве задержали женщину, взорвавшую петарду в ТЦ
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Global Look Press

В Москве полицейские задержали женщину, которая взорвала петарду в столичном ТЦ «Форт». Об этом со ссылкой на УМВД России по Москве сообщает «Известия».

По информации издания, задержанная взорвала петарду в ТЦ по заданию от неизвестных. Она также перевела им 120 тысяч рублей. Ее доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Инцидент произошел в районе Отрадное. Изначально очевидцы сообщили, что слышали «звуки стрельбы», однако позже оказалось, что это петарда. Посетителей эвакуировали из помещений, а на место прибыли сотрудники правоохранительных органов.

До этого мужчина взорвал петарду в подмосковном торговом центре и был задержан при попытке повторного поджога пиротехники.

Ранее ТЦ «Гелиос» в Подмосковье эвакуировали из-за взрыва петард.

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