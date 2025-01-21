Ссора двух мужчин в московском ТЦ закончилась стрельбой

В Москве ссора двух мужчин в ТЦ закончилась стрельбой

В Москве двое мужчин поссорились в торговом центре (ТЦ) и устроили стрельбу. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По информации ведомства, инцидент произошел в торговом центре, расположенном на Зеленодольской улице. Между двумя мужчинами случился конфликт, причины которого не уточняются. В ходе потасовки один из них применил, предположительно, травматическое оружие.

В результате случившегося оппонент стрелка пострадал. Ему оказали медицинскую помощь, подробности его состояния не уточняются.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия. Работу стражей порядка координирует заместитель Кузьминского межрайонного прокурора. Установление деталей и обстоятельств инцидента контролирует прокуратура.

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