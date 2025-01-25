В Волгограде полиция задержала студентов за стрельбу в центре города

МВД: полицейские задержали молодых людей за стрельбу у ТЦ в Волгограде

Полиция задержала молодых людей, устроивших стрельбу у торгового центра в Волгограде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

В ведомстве отметили, что все участники инцидента доставлены в отделение полиции. Собранные материалы переданы в следственные органы.

По данным МВД, стрельбу устроили двое студентов 17 и 18 лет, которые находились в компании друзей. Они использовали охолощенное оружие.

«Вечером 17 января 2025 года двое волгоградских студентов, 17 и 18 лет, находясь в компании своих товарищей на парковке торгового центра по ул. Рокоссовского 2 Г, произвели выстрелы из охолощенного оружия, после чего покинули место происшествия», — говорится в сообщении регионального ГУ МВД.

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