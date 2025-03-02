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Екатеринбуржец надругался над восьмилетней падчерицей, когда матери не было дома

Ura.ru: в Екатеринбурге отчим надругался над восьмилетней падчерицей
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Shutterstock/271 EAK MOTO

В Екатеринбурге мужчина надругался над маленькой дочерью избранницы. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Ura.ru.

Инцидент произошел в начале февраля текущего года в Академическом районе. Отчим совершил надругательство в отношении восьмилетней падчерицы, когда ее матери не было дома.

Мать девочки узнала об этом и обратилась за помощью в правоохранительные органы. Стражи порядка задержали подозреваемого, мужчина во всем сознался.

В отношении отчима девочки возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

До этого в Петербурге арестовали адвоката, обвиняемого в развращении семилетней дочери. Предварительно, он мог заставлять девочку раздеваться на камеру.

Ранее россиянина отправили в колонию за изнасилование и истязание падчерицы.

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