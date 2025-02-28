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Петербургского адвоката-педофила арестовали за съемку порно с семилетней дочерью

В Петербурге арестовали адвоката, обвиняемого в развращении семилетней дочери
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Telegram-канал Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В Петербурге поместили под стражу адвоката, обвиняемого в развращении своей семилетней дочери. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Красногвардейский районный суд избрал действующему адвокату Виталию Григорьеву меру пресечения в виде ареста. Он обвиняется в преступлениях, предусмотренных п.б ч.4 ст.132, п.в ч.2 ст.242.2 УК РФ в отношении семилетней дочери. Мужчина проведет под стражей до 18 апреля.

Отмечается, что фигурант просил о домашнем аресте. Он прокомментировал фотографии, где его дочь запечатлена без одежды — по словам мужчины, у всех есть такие кадры из детства, и злого умысла у него не было.

До этого стало известно, что мужчина, предварительно, заставлял дочь раздеваться на камеру, а затем развращал. При обыске у него изъяли несколько флеш-карт, два жестких диска, ноутбук, три мобильных телефона и другие предметы, которые могут иметь доказательственное значение.

Ранее в Тюменской области мужчина надругался над подростками в поезде и получил срок.

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