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Россиянина отправили в колонию за изнасилование и истязание падчерицы

Жителя Брянской области посадили на 16,5 года за растление маленькой падчерицы
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Мужчину лишили свободы за ряд жестоких преступлений против половой неприкосновенности ребенка, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

Как было установлено судом и следствием, житель региона долгое время насиловал и совершал иные насильственные действия сексуального характера в отношении своей малолетней падчерицы. Он истязал девочку и, очевидно, не исполнял обязанностей по ее воспитанию.

Также мужчину признали виновным в хулиганстве и незаконном приобретении, хранении и ремонте огнестрельного оружия. Фигурант признал вину и раскаялся в содеянном. Приговор суда — 16,5 года колонии особого режима с ограничением свободы на два года и штраф в размере 100 тыс. рублей.

Ранее отчим-педофил напоил 12-летнюю падчерицу и надругался над ней, пока супруги не было дома.

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