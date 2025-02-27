Россиянина отправили в колонию за изнасилование и истязание падчерицы

Мужчину лишили свободы за ряд жестоких преступлений против половой неприкосновенности ребенка, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

Как было установлено судом и следствием, житель региона долгое время насиловал и совершал иные насильственные действия сексуального характера в отношении своей малолетней падчерицы. Он истязал девочку и, очевидно, не исполнял обязанностей по ее воспитанию.

Также мужчину признали виновным в хулиганстве и незаконном приобретении, хранении и ремонте огнестрельного оружия. Фигурант признал вину и раскаялся в содеянном. Приговор суда — 16,5 года колонии особого режима с ограничением свободы на два года и штраф в размере 100 тыс. рублей.

Ранее отчим-педофил напоил 12-летнюю падчерицу и надругался над ней, пока супруги не было дома.