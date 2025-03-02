«Милости просим»: инфекционист оценил риск завоза лихорадки денге в Россию

Инфекционист Никифоров: в России о лихорадке денге можно не беспокоиться

Завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Московского медицинского университета им. Пирогова Владимир Никифоров в комментарии «Говорит Москва» объяснил, что россиянам не нужно бояться распространения лихорадки денге (острое инфекционное заболевание с сильнейшими болями в суставах и мышцах, высокой (до 39–41°C) температурой тела, сыпью и увеличением лимфатических узлов).

«Да и пусть привозят [лихорадку денге в Россию], милости просим. Мы их тут полечим и, скорее всего, вылечим», — сказал инфекционист.

Он рассказал, что в России нет «двукрылого кровососущего комарика», который переносит эту лихорадку, а заразиться ею от больных невозможно.

В начале марта на индонезийском Бали несколько десятков россиян заболели лихорадкой денге. Одна из пострадавших, Надежда, приехавшая на остров отдыхать, рассказала «Газете.Ru», что во время болезни у нее была температура 40°C, а также сильная ломота и слабость в теле. Она отметила, что лихорадку можно определить только спустя несколько дней заболевания, поэтому в местной больнице ей дали парацетамол и отправили домой.

Ранее за поимку комаров с денге решили платить деньги.