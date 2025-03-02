Полиция заинтересовалась блогером-подростком, желавшим сжечь паспорт за лайки

В Красноярске полицейские проверят юного блогера, который чуть не сжег паспорт за лайки. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку, в ходе которой будет установлена личность молодого человека. По результатам мероприятий стражи порядка примут меры реагирования.

Красноярский блогер-подросток, предположительно, находясь в прямом эфире, заявил, что хочет сжечь свой российский паспорт. Он продемонстрировал документ на камеру и сказал, что если ему поставят 300 лайков, то он сожжет удостоверение. Однако нужное число реакций, заявленное для сожжения паспорта, молодой человек так и не собрал. Кроме того, он получил негативную оценку своего поступка от подписчиков и жителей города. Позже он заявил, что документ находится в целости и сохранности.

Ранее стало известно, сколько лет гособвинение запросило для певца Шарлота, который сжег российский паспорт.