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Стало известно, сколько лет гособвинение запросило для певца Шарлота

ТАСС: гособвинение запросило 7 лет 5 месяцев колонии для певца Шарлота
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Гособвинение запросило 7 лет 5 месяцев колонии общего режима для певца Эдуарда Шарлота, сжегшего российский паспорт, сообщает ТАСС.

По информации агентства, прокурор также запросил для Шарлота штраф в размере 299 тысяч рублей.

Шарлота обвиняют в реабилитации нацизма и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. При этом в ходе прений гособвинитель отказался от обвинения певца по ч. 1 ст. 325 УК РФ «Уничтожение официального документа, совершенное из личной заинтересованности» и п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенные с угрозой применения насилия».

До этого стал известен результат психиатрической экспертизы находящегося в СИЗО в Самаре певца Шарлота.

Согласно заключению комиссии экспертов, Шарлот не страдал какими-либо хроническими и психическими расстройствами и временными расстройствами психики в период, когда совершал вменяемые ему действия.

Ранее Русская Православная Церковь выступила в поддержку Шарлота на суде после того, как он извинился перед патриархом Кириллом.

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