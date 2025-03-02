Женщина попала под грузовой поезд в российском городе и выжила

Ura.ru: в Перми женщина попала под грузовой поезд и выжила

В Перми грузовой поезд сбил женщину, которая переходила пути в неположенном месте. Об этом сообщает агентство Ura.ru.

Инцидент произошел 2 марта в районе легкоатлетического манежа «Спартак». Женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте, и ее сбил грузовой состав. Отмечается, что машинист сигналил ей, но не успел затормозить.

Предварительно, женщина выжила. Очевидцы рассказали, что у нее на лбу образовалась огромная шишка. На место вызвали бригаду скорой помощи.

В Пермском линейном отделе МВД РФ на транспорте сообщили, что сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Подробной информации о состоянии пострадавшей женщины не поступало.

До этого мальчик упал на пути в метро Москвы и угодил под поезд. Стражи порядка помогли ребенку выбраться на платформу, вытянув его за руки после того, как был обесточен контактный рельс.

Ранее в Подмосковье состав протаранил выехавшую на рельсы фуру.