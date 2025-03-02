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Петербургский детсад, где ребенку сломали нос, проверит прокуратура

В Петербурге прокуратура проверит детсад, где ребенку сломали нос
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Shutterstock/Alexey Smyshlyaev

В Петербурге проверят детсад, где подвергшийся истязаниям мальчик сломал нос другому ребенку. Об этом сообщает городское надзорное ведомство.

Прокуратура Адмиралтейского района организовала проверку детсада, где маленький мальчик получил перелом носа. Стражи порядка оценят соблюдение законов об образовании и защите прав несовершеннолетних, а также норм профессиональной этики педагогов.

Мать одного из воспитанников детсада №41 сообщила, что в феврале этого года ее сына ударил ногой другой воспитанник. В результате мальчик получил закрытый перелом носа. При этом другие дети рассказали, что ребенок, нанесший повреждения дошкольнику, подвергался истязаниям со стороны нянечки — она заклеивала ему рот и избивала телефоном. Руководство дошкольного учреждения вышло на связь с женщиной лишь после того, как та пригрозила обратиться в прокуратуру.

Ранее воспитательницу российского детсада обвинили в краже золотых украшений у детей.

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