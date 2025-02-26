Воспитательницу российского детсада обвинили в краже золотых украшений у детей

В Нижнем Новгороде воспитательницу обвинили в краже золотых украшений у детей

В Нижнем Новгороде воспитательницу детсада обвинили в похищении золотых украшений у дошкольников. Об этом сообщает Telegram-канал NewsNN.

Инцидент произошел в Сормовском районе. Родители детей, которые посещают находящийся там детский сад, обратились в правоохранительные органы с заявлением на 40-летнюю сотрудницу дошкольной организации. По их словам, воспитательница могла красть у малолетних дошкольников золотые цепочки и крестики во время тихого часа.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства инцидента. Воспитательница находится под подпиской о невыезде.

До этого забытый воспитательницей шестилетний мальчик скитался один по российскому городу. Когда ребенок замерз, он подошел к случайной прохожей примерно в двух кварталах от местонахождения дошкольной организации и сообщил, что потерялся.

Ранее на Алтае воспитатель дома ребенка истязала детей.