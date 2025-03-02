Уголовное дело возбудили в Самаре после жестокого избиения девушки толпой возле ТЦ

В Самаре после жестокого избиения 17-летней девушки толпой возле ТЦ возбудили уголовное дело. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Следственный отдел по Кировскому району возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

Инцидент произошел 1 марта возле торгового центра «Вива Лэнд». Девушку-подростка сначала увели на разговор в туалет, а затем позвали на улицу, где несовершеннолетнюю жестоко избили толпой в «слепой» зоне. В результате у пострадавшей оказались разбиты голова и лицо. Также у нее диагностировали ушибы по всему телу, врачи подозревают сотрясение мозга. Сотрудники правоохранительных органов уже установили личности активных участников избиения.

Ранее четвероклассники толпой избили девочку в российской школе.