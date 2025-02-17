Четвероклассники толпой избили девочку в российской школе

В Красноярске школьники напали на одноклассницу и избили ее толпой. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.
Инцидент произошел в школе №4. Четвероклассники напали на свою одноклассницу и стали избивать ее толпой. Мальчики таскали ее за волосы и лупили малолетнюю, пока в ситуацию не вмешался педагог.
Инспекторы ПДН назначили проверку по факту случившегося. Ситуацией также заинтересовались в полиции, а правозащитники требуют, чтобы прокуратура подключилась к делу и проверила школу.
До этого агрессивный российский школьник внезапно напал на одноклассника и попал на видео. По словам отца пострадавшего, это не первый инцидент. Другие учащиеся рассказали, что нападавший мальчик «бывает злым». После произошедшего был написан запрос в департамент образования.
Ранее школьница напала на девушку в российском городе и избила ее.