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Четвероклассники толпой избили девочку в российской школе

Mash: в Красноярске четвероклассники толпой избили девочку в школе
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Telegram-канал Kras Mash

В Красноярске школьники напали на одноклассницу и избили ее толпой. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Инцидент произошел в школе №4. Четвероклассники напали на свою одноклассницу и стали избивать ее толпой. Мальчики таскали ее за волосы и лупили малолетнюю, пока в ситуацию не вмешался педагог.

Инспекторы ПДН назначили проверку по факту случившегося. Ситуацией также заинтересовались в полиции, а правозащитники требуют, чтобы прокуратура подключилась к делу и проверила школу.

До этого агрессивный российский школьник внезапно напал на одноклассника и попал на видео. По словам отца пострадавшего, это не первый инцидент. Другие учащиеся рассказали, что нападавший мальчик «бывает злым». После произошедшего был написан запрос в департамент образования.

Ранее школьница напала на девушку в российском городе и избила ее.

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