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В российском городе девушку-подростка избили толпой возле ТЦ и разбили ей голову

В Самаре девушку-подростка избили толпой возле ТЦ и разбили ей голову
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Telegram-канал «Самара ДТП »

В Самаре 17-летнюю девушку жестоко избили толпой возле ТЦ и проломили ей голову. Об этом сообщает Telegram-канал «Самара ДТП».

Инцидент произошел 1 марта возле торгового центра «Вива Лэнд». Девушку-подростка сначала увели на разговор в туалет, а затем позвали на улицу, где несовершеннолетнюю жестоко избили толпой в «слепой» зоне.

В результате девушка попала в больницу. Сообщается, что у нее разбиты голова и лицо, ушибы по всему телу, а также подозрение на сотрясение мозга.

Сотрудники правоохранительных органов уже установили личности активных участников избиения. Полицейские в данный момент выясняют детали и обстоятельства инцидента, а также просят очевидцев случившегося сообщить все, что им известно.

До этого четвероклассники толпой избили девочку в российской школе. Мальчики таскали ее за волосы и лупили малолетнюю, пока в ситуацию не вмешался педагог.

Ранее на автомойке россиянкам засунули шланг в рот за отказ встречаться и сняли на видео.

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