В Госдуме больше не хотят вводить контроль за квадроберами

В разработке законопроекта о контроле за квадроберами больше нет смысла. Об этом ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре и заслуженный артист России Денис Майданов.

По его словам, тема квадроберов больше не актуальна. Он отметил, что у депутатов есть «более серьезные задачи», а все уже поняли, что квадробинг не может стать образом жизни. Более того, парламентарий считает, что «все разумные люди» уже высказались, их услышали как родители, так и сами квадроберы.

Артист заключил, что нет никакого смысла возвращаться к этой теме.

В декабре прошлого года «Газета.Ru» писала о проведенном экспертами «Актион Образование» опросе, который показал, что более трех четвертей родителей учеников российских школ выступают за запрет квадроберства. В основном родители видят в этом увлечении «неадекватное поведение», «расчеловечивание» и даже «агрессивность».

А осенью Майданов сообщал, что в Госдуме работают над законопроектом о контроле над квадробингом. Депутат отмечал, что квадробинг не полезен и для детей «есть куча других способов себя занять».

Ранее называющая себя кошкой учительница пошипела на учеников на уроке и лишилась работы.