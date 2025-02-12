Называющая себя кошкой учительница шипела на учеников на уроке и лишилась работы

В Австралии учительница потеряла работу после того, как пришла на урок в кошачьих ушах, сообщает Daily Mail.

Скандал разгорелся из-за неадекватного поведения учительницы школы в штате Квинсленд, которая вела себя как кошка перед учениками. Женщина приходила на уроки в кошачьих ушках и просила называть себя «Мисс Мурлыка».

Также она шипела на учеников, если они не слушались, и вылизывала свои руки. Мать одной из школьниц заявила, что учительница заставила ее дочь мурчать за леденец, а другой родитель рассказал, что его ребенок привык лаять на педагога.

Происходящее в классе было заснято учениками на видео, которое затем попало в сеть. После жалоб родителей директор школы переговорил с учительницей. Также в ситуацию вмешалось министерство образования, и женщину отстранили от работы.

Ранее в Омске наказали местную жительницу за выгул на поводке дочери-квадробера.